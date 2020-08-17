Барнаул, 17 августа, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Запрет алкоголя во время проведения вакцинации является общепринятой врачебной рекомендацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава Евгения Брюна, он пояснил, что, помимо алкоголя, при вакцинации существуют и другие ограничения:

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«В ряде случаев ограничения по приему алкоголя могут рекомендоваться до нескольких месяцев со дня иммунизации — как, например, в случае прививки от бешенства. Не является исключением из правил и новая вакцина от коронавируса. Смысл такого рода ограничений связан, главным образом, с иммунносупрессивным эффектом алкоголя, что значительно увеличивает вероятность побочных явлений и осложнений.

Существуют и другие актуальные ограничения — например, на такое излюбленное времяпрепровождение россиян, как посещение бань и саун. Очень вредными при вакцинации в плане возможных осложнений факторами, которых требуется настоятельно избегать, являются переохлаждение, физические нагрузки, в том числе тренировки, инсоляция».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, в таком случае произойдёт ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины.