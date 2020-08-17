Москва, 17 августа, 2020, 08:16 — ИА Регнум. По итогам дня 14 августа цена на нефть марки Brent снизилась на 0,24%, до $44,94. Цена продолжает консолидироваться около двухмесячного максимума $46,21, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Покупателям не хватает импульса для прорыва к уровню $50 за баррель. Рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией сдерживает повышение цен на нефть.

В среднем ежедневный рост заболеваемости в мире составляет 283 тыс. человек. Число заболевших превысило 21 млн человек. Смертность составляет 3,6%.

Согласно последней статистике компании Baker Hughes, опубликованной 14 августа, за неделю количество нефтяных установок сократилось на четыре единицы до 172 шт. Количество газовых установок увеличилось на одну единицу, до 70 шт.

Общее количество установок уменьшилось на три единицы, до 244 шт. Количество активных нефтяных буровых установок достигло нового минимума с июля 2005 года. Показатель с начала 2020 г. сократился на 75%.

Сегодня, 17 августа, на торгах в Азии нефть Brent торгуется выше $45. Нефтяной рынок поддерживается данными правительства США, показывающими, что запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия наращивали производство, а спрос на нефтепродукты вырос.

На рынке сохраняется бычий настрой. Покупателям нужно держать оборону уровня $44,35 и как можно быстрее проходить $45,90.

Китайский фондовый рынок растет на 2,2%. Если у них сегодня получится его пройти, то цена двинется к $47. Если поддержка не устоит, баррель Brent подешевеет до $43 за баррель.

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