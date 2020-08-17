Чебоксары, 17 августа, 2020, 07:44 — ИА Регнум. В Чувашии произошли две крупные аварии. В Моргаушском районе в результате столкновения погибли двое жителей Курганской области, в Вурнарском районе авария оказалась смертельной для женщины-водителя. В обоих ДТП ранены по два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Авария в Вурнарском районе

Авария в Моргаушском районе произошла 16 августа на участке федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительным данным полиции, житель Москвы за рулем Volvo S60 столкнулся с впереди идущей «Ладой грантой», от удара обе машины вылетели в кювет. В результате на месте ДТП скончались 47-летний водитель отечественного автомобиля и его 23-летняя дочь, которая находилась на заднем сиденье слева. Его супруга и 10-летний сын госпитализированы.

«Водитель иномарки не пострадал. 42-летний мужчина был освидетельствован на месте происшествия, установлено алкогольное опьянение», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что двое погибших — жители Курганской области.

Ещё одна авария произошла 14 августа в Вурнарском районе на дороге Никольское — Ядрин — Калинино. Предварительно правоохранители установили, что водитель «Киа спектра» выехал на «встречку», где столкнулся с ВАЗ-21 110. Местная жительница за рулем «Калины» пыталась уйти от столкновения, свернув в кювет, но не успела: удар пришёлся на водительскую сторону, от полученных травм 37-летняя женщина скончалась. Водитель и 51-летняя пассажирка иномарки доставлены в больницу.

В ГИБДД считают, что причиной ДТП могло стать несоответствие скорости иномарки погодным условиям (шел дождь), а также разные типы резины на «Киа», комбинирование которых запрещено правилами дорожного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием двух автомобилей, за рулем одного из которых находился 17-летний парень. В результате ранения получили четыре человека.

Подробнее:В Чувашии в ДТП с участием несовершеннолетнего водителя ранены четверо