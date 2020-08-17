Санкт-Петербург, 17 августа, 2020, 07:43 — ИА Регнум. В начале новой рабочей недели погодную ситуацию над Санкт-Петербургом будет формировать антициклон. В связи с этим синоптики обещают городу на Неве солнечную прохладу.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор и гостица Астория

Как сообщил 17 августа ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в понедельник в Петербурге облаков на небе будет мало, осадков вообще не ожидается.

«Однако ветры северных румбов не позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы», — добавил специалист.

Температура воздуха в Петербурге будет составлять днем +19…+21°, по Ленинградской области +17…+22°. Эти параметры примерно на градус ниже климатической нормы.

Ветер будет дуть северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное 760 мм ртутного столба, что для Петербурга — норма.