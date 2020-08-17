Барнаул, 17 августа, 2020, 07:37 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой, но количество тестов за последние сутки сократилось весьма значительно. Судя по данным оперативного штаба региона, если месяц назад на Алтае делали более 4000 исследований на SARS-CoV-2, то за 16 августа провели всего 834 теста.

Coronavirus-monitor.ru CORONAVIRUS (COVID-19). Алтайский край. 17.08.2020

По состоянию на утро 17 августа из общего количества пациентов2706 человек больны внебольничной пневмонией (+97 за выходные дни) и3416 — ОРВИ (+24 за выходные дни). Тяжелобольных — 114 (+8 за выходные дни), подключены к аппаратам ИВЛ 34 человека (+7 за выходные дни).

За выходные новых летальных исходов среди алтайских пациентов с SARS-CoV-2 не произошло, но 15 августа было зарегистрировано сразу шесть смертельных случаев, а общее число жертв коронавируса составляет в Алтайском крае 275 человек.

За весь период в крае выздоровели 8943 человека. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 10 711 человек. Причём 88 из них добавились за последние сутки.