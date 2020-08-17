Барнаул, 17 августа, 2020, 07:13 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает подробности серьёзного ДТП, произошедшего сегодня, 17 августа, на 265-м километре трассы А-322 (Барнаул — Рубцовск).

МЧС ДТП на трассе А-322 (Барнаул — Рубцовск)

Трагедия случилась в 00:16 местного времени: водитель автомобиля ВАЗ-2107, в котором находились четверо пассажиров, врезался в грузовой автомобиль Renault. Удар был такой силы, что тела всех, находившихся в легковом автомобиле, удалось вытащить только после вскрытия кузова.

Среди пятерых погибших детей нет, пояснили спасатели. Водитель грузового автомобиля получил травмы, госпитализирован. Следственным комитетом организованы следственные мероприятия.