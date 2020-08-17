Чебоксары, 17 августа, 2020, 06:23 — ИА Регнум. В Чувашии на общественное обсуждение вынесен вопрос об учреждении памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий проект указа разработала администрация главы Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сурский рубеж

В проекте отмечается, что памятная медаль не будет входить в систему государственных наград Чувашии, «а станет видом поощрения». Проект указа содержит поручения, связанные с проведением конкурса на разработку эскиза награды, разработкой и утверждением положения.

Напомним, 9 мая 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев объявил 2021 год в республике Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Также он объявил, что будет учреждена памятная медаль. В ходе общения с главным редактором ИА REGNUMМодестом Колеровым руководитель республики поддержал его предложение в части поимённого установления тех, кто возводил рубежи обороны и отдал им жизнь. Также планируется установление стелы в память о бойцах оборонительных рубежей.

Сурский рубеж и Казанский обвод начали строиться в Чувашии в октябре 1941 года и стали самой масштабной народной строкой: если на фронт из республики ушли 208 тыс. человек, то на строительство оборонительных рубежей мобилизовано 170 тыс. человек, из них не менее 75% — женщины.