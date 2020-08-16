Мценск, Орловская область, 16 августа, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате ДТП в Мценской районе Орловской области 16 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону. Возбуждено уголовное дело.

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Авария произошла около 18:24 на 320 кс автодороги М 2 — Крым. Столкнулись три автомобиля Renault Symbol, Toyota Corolla, Mazda СX5. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и столкнулся с Renault, а затем с Mazda. Погибли на месте водитель Toyota и два его пассажира, а также водитель и пассажир Renault. Ещё один пассажир получил травмы и госпитализирован. Водителю и пассажирам третьей машины помощь оказали на месте.

«По факту ДТП следователем МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в полиции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других ведомств.