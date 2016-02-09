Могадишо, 16 августа, 2020, 21:13 — ИА Регнум. В результате взрыва в столице Сомали, городе Могадишо погибли по меньшей мере пять человек. Об этом 16 августа сообщает Agence France-Presse.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Взрыв

Инцидент произошел у гостиницы Elite Hotel, расположенного у городской набережной. Атаку совершили боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Террористы пока не взяли ответственность за совершенное преступление. По данным сотрудников здравоохранения, число погибших может возрасти, так как в теракте пострадали по меньшей мере 28 человек.

Напомним, боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную террористическую деятельность в Сомали. Бандиты сражаются за создание государства на основах шариата.