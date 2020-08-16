Махачкала, 16 августа, 2020, 19:44 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали напасть на силовиков. Об этом 16 августа сообщили в региональном управлении ФСБ.

(сс) George Hodan Арест

«В Махачкале установлены пять членов вооруженной группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что задержанные, возраст которых от 15 до 17 лет, «вынашивали намерения совершить серию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали в Башкирии мужчину, который планировал поджечь здание администрации города Нефтекамск с помощью самодельного механизма.

Подозреваемый планировал таким образом дестабилизировать работу государственных органов. Кроме этого, он хотел внушить протестную активность, направленную против конституционного строя. К этому он призывал в интернете.

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