Москва, 16 августа, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, которому врачи поставили предварительный диагноз инсульт, не сможет присутствовать 17 августа на судебном заседании. Об этом адвокат актера Эльман Пашаев заявил ТАСС.

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«Это (предварительный диагноз инсульт) сказано в тех медицинских документах, которые я видел, — сказал защитник. — … 17 августа он (Михаил Ефремов) не сможет участвовать в суде».

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы Ефремов выписан из больницы.

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