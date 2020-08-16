Салехард, 16 августа, 2020, 19:41 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 92 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Основные очаги заражения: Ноябрьск — 14 положительных тестов; Надым — 9; Губкинский — 7; Новый Уренгой — 6.

С начала пандемии в ЯНАО на 16 августа зарегистрировано 12 528 заражений новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 11 555 человек, 82 пациента с COVID-19 скончались.