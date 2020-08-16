Бишкек, 16 августа, 2020, 19:35 — ИА Регнум. «Затягивать с подготовкой к отопительному сезону, ожидая первых холодов, нельзя. Через месяц все должно быть готово», — заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, выступая на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По его словам, финансирование подготовительных мероприятий идет согласно графику — из предусмотренных 2,9 млрд сомов (2,7 млрд рублей) выделена уже половина средств.

«Каждое министерство и ведомство ответственно за подготовку к предстоящему отопительному сезону. Она должна быть основательной, так как необходимо учитывать ожидаемое маловодье и сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса», — подчеркнул глава правительства.

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