Село Корекозево, Калужская область, 16 августа, 2020, 18:20 — ИА Регнум. К натурным съемкам фантастического сериала «Купол» в селе Корекозево Перемышльского района Калужской области приступил продюсерский центр «Калугафильм». Об этом 16 августа рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM PR — директор центра «Калугафильм» Александра Иванова.

Фото пресс-службы «Калугафильм» На съемках фантастического сериала «Купол»

По её словам, «Купол» — это первый полномасштабный проект калужских кинематографистов. Действие фильма происходит через 50 лет после мировой катастрофы, под защитным куполом, который соорудили в сверхразвитом Советском Союзе. Автор сценария, режиссёр и продюсер фильма Никита Становов. Продюсерский центр «Калугафильм» начал свою работу в апреле 2020 года. Кинематографисты Калужской области объединились для того, чтобы снимать кино и развивать кинематографическое искусство в своём регионе. Генеральный продюсер «Калугафильм» Алексей Мячиков считает, что среди основных целей и задач нового кинообъединения — это создание игровых и документальных фильмов, а также организация киноклубов и творческих встреч со зрителями, поддержка начинающих кинематографистов. Особое внимание продюсерским центром будет уделено молодёжи. На базе «Калугафильм» планируют открыть киношколу для детей и подростков, где под руководством опытных преподавателей молодёжь будет постигать азы кинематографических профессий, самостоятельно снимать кино и проводить свои кинофестивали.

«Приоритетными направлениями продюсерского центра «Калугафильм» являются история и современность Калужского края. Так, к предстоящему в 2021 году 650-летию Калуги кинематографисты готовят проект «Усадьбы и Судьбы». Это цикл исторических документальных фильмов об усадьбах Калужской области. Скорбной дате — 80-летию начала Великой Отечественной войны (июнь 2021 года) будет посвящён полнометражный игровой фильм «Почтальонка». Его действие происходит в первые месяцы войны в одной из калужских деревень. Это первая отечественная картина, посвященная работе почтальонов в годы войны», — сказала Александра Иванова.