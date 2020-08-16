Курган, 16 августа, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В Курганской области лабораторно подтверждены 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Основным ковидным очагом остаётся Курган, где за сутки выявлено 16 положительных тестов на SARS-CoV-2. Остальные — в Шадринском, Кетовском, Далматовском, Белозерском, Варгашинском и Шумихинском районах.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 16 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2654 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 16 августа излечились от коронавирусной инфекции 2244 человека, 14 пациентов с COVID-19 скончались.