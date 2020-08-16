Москва, 16 августа, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Николая Губенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Талантливый актер театра и кино, яркий режиссер и сценарист, Николай Николаевич пользовался заслуженным авторитетом у коллег и любовью зрителей», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Губенко избирался депутатом Государственной думы II и III созывов, возглавлял комитет по культуре.

«Его всегда отличали профессионализм и принципиальность. Светлая память», — говорится в соболезновании.