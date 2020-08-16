Токио, 16 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. По сообщению японского информационного агентства Kyodo, китайские рыболовные суда с 9 августа не появлялись вблизи спорных территорий — островов Сенкаку (или Дяоюйдао). В Японии это вызвало опасение, что Пекин в скором времени может направить туда большое количество государственных рыболовных судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорные острова

Правительство Китая запретило рыбакам подплывать ближе 56 км к необитаемым островам. Учитывая этот факт, эксперты в области международных отношений предполагают, что ситуация в Восточно-Китайском море не обострится до конца года. По их мнению, Китай стремится укрепить сотрудничество с Японией на фоне напряженности в отношениях с США.

Напомним, что в июле территориальный конфликт Японии и Китая вокруг островов Сенсаку (или Дяоюйдао) обострился в связи с тем, что китайские суда находились на спорной территории рекордно долгое время. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил Пекину протест. В ответ на это китайская сторона заявила, что острова принадлежат их стране и суда имеют право патрулировать территорию.