Уфа, 16 августа, 2020, 16:48 — ИА Регнум. Шихан Куштау в Башкирии не будет разрабатываться, пока не найдут компромиссное решение. Об этом 18 августа сообщил глава региона Радий Хабиров.

Хамитова Гульназ Шихан Куштау

По данным местных СМИ, башкирская содовая компания начала отвод техники.

Как сообщало ИА REGNUM, борьба за сохранение памятника природы шихана Куштау началась ещё в декабре 2018 года. Тогда была получена лицензия на разработку этой горы. То есть фактически речь шла о том, чтобы гору срыли на известняк, а затем на ее месте появился бы гигантский карьер по добычи известняка.

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