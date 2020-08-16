Москва, 16 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Соболезнования жене российского актера и политика Николая Губенко, который умер на 79-м году жизни, выразил президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма опубликована 16 августа на сайте Кремля.

Svklimkin Николай Губенко

«Уважаемая Жанна Андреевна (жена Николая Губенко Жанна Болотова), примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим Вас горем», — говорится в телеграмме.

Как передавало ИА REGNUM, актёр театра и кино, кинорежиссер, сценарист и политик Николай Николаевич Губенко скончался 16 августа в Москве в возрасте 78 лет.

Читайте также: В возрасте 78 лет скончался народный артист РСФСР, политик Николай Губенко