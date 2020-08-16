Салехард, 16 августа, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вылечился от коронавирусной инфекции и отправляется в поездку по дорогам Ямала, чтобы оценить ход строительных и ремонтных работ на трассах. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

Yanao.ru Дмитрий Артюхов

«Спасибо всем за добрые слова поддержки. Получил два отрицательных теста подряд, что даёт возможность вернуться к полноценной работе. В целом чувствую себя хорошо. С понедельника отправляюсь в поездку по дорогам региона», — сообщил глава ЯНАО.

Напомним, что это уже вторая поездка губернатора Ямала по дорогам региона причём на отечественном автомобиле.

«В прошлую поездку у нас сложилась хорошая практика: вы писали в комментарии и директ о тех проблемах и местах, на которые требовалось обратить внимание. Многие сигналы были взяты в работу, и сейчас уже пора оценить результаты. В понедельник стартуем из Ноябрьска. Составим в каждом городе наш с вами честный маршрут», — отметил Дмитрий Артюхов.