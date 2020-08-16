Вашингтон, 16 августа, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Аукционный дом Christie’s выставил на продажу фрагмент одного из крупнейших известных лунных метеоритов NWA 12 691. Об этом сообщает Forbes.

Павел Редин ИА Красная Весна Полная Луна

Лунными метеоритами называют фрагменты Луны, выбитые из неё при ударах других космических тел и упавшие на Землю. В настоящее время подтверждено лунное происхождение более 140 метеоритов.

Эти метеориты являются единственными образцами Луны, доступными для частных коллекционеров. Все образцы лунного грунта, доставленные американскими кораблями «Аполлон» и советскими станциями серии «Луна» находятся в государственной собственности.

Торговый дом Christie’s выставил на аукцион некоторые лунные метеориты, а также метеориты иного происхождения. Самым ценным среди этих объектов является фрагмент одного из крупнейших лунных метеоритов NWA 12 691, обнаруженный в Сахаре в 2017 году. Фрагмент обработан в виде сферы, его масса составляет около 1,4 кг. Ожидается, что он будет продан по цене от $300 тысяч до $500 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на аукционе в США был продан лунный метеорит NWA 11 789 за $612 тыс.