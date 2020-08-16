Анкара, 16 августа, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Мужчина с 37 кг тротила, который якобы готовил крупные теракты в городах Турции, задержан на юге страны. Об этом 16 августа передает Anadolu Ajansı со ссылкой данные МВД Турции.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

По последним данным, операция по задержанию злоумышленника была проведена в провинции Адана.

«Машина (в которой находился подозреваемый) была остановлена на одном из блокпостов, — отмечают журналисты. — Террорист нейтрализован».

Как передавало ИА REGNUM, 29 июня сотрудники правоохранительных органов Турции задержали трех человек, обвиняемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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