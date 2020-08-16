Владимир, 16 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 16 августа зарегистрировано 184 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 5280 пациентов. В регионе было проведено 176 тыс. 481 исследование на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 115 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 15 человек. На стационарном лечении находятся 30 пациентов с ОРВИ и 367 — с пневмонией.