Владимир, 16 августа, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Во Владимирской области 16 августа подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Из них по четыре случая выявлено во Владимире, по три — в Александрове, Гусь-Хрустальном и Юрьеве-Польском, по два — в Коврове, Красной Горбатке, Меленках, Муроме, Радужном и Суздале.

Всего в области зарегистрированы 5948 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5280 пациентов, в том числе три человека — за последние сутки. Скончались 184 человека.