Калуга, 16 августа, 2020, 14:55 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 27 человек за последние сутки, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 654 положительных теста. 1 тыс. 210 человек находятся на лечении, 6 тыс. 386 человек выздоровели, 58 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (272), в Обнинске (144), в Боровском районе (126), в Людиновском районе (116), в Малоярославецком районе (69) в Козельском районе (67) и в Жуковском районе (64).