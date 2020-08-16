Астрахань, 16 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 16 августа подтверждено 57 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. 13 июля в Александро-Мариинской областной клинической больнице умерла пациентка 1948 года рождения с подтвержденным диагнозом COVID-19. Окончательный диагноз был поставлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 5714 человек, в том числе 4209 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.