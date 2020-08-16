Вашингтон, 16 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Американский перелётный модуль с планетоходом Perseverance успешно выполнил манёвр по коррекции траектории на пути к Марсу. Об этом сообщается на странице миссии в социальной сети Twitter.

NASA Марсоход Perseverance

Американское аэрокосмическое агентство NASA провело запуск миссии «Марс-2020» 30 июля. 15 августа перелётный модуль успешно выполнил первый манёвр по коррекции траектории.

Отмечается, что к этому времени перелётный модуль преодолел около 43,5 млн км. Далее предстоит преодолеть ещё 426 млн км. Планируется, что Perseverance прибудет на Марс в феврале 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе специалисты NASA протестировали энергосистему малого вертолёта Ingeniuity, который направляется к Марсу вместе с планетоходом Perseverance.