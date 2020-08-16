Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти: "Капелло еще проявит себя со сборной России"
Москва, 24 июля, 2014, 14:30 — ИА Регнум. Защитник московского "Спартака"
"Я до сих пор уверен, что Капелло сильный тренер, - сказал Боккетти. - Группа была достаточно трудной и конечно, сборной России было трудно пройти в плей-офф. Хотя играли ребята очень хорошо. Так или иначе, уверен, что Капелло еще проявит себя с вашей командой".
Напомним, что сборная России неудачно выступила на ЧМ-2014. Команда Фабио Капелло не смогла перебороть групповой этап.