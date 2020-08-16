Москва, 24 июля, 2014, 14:30 — ИА Регнум. Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти выразил уверенность в том, что его соотечественник Фабио Капелло , возглавляющий сборную России, еще сможет проявить себя на нынешней должности.

"Я до сих пор уверен, что Капелло сильный тренер, - сказал Боккетти. - Группа была достаточно трудной и конечно, сборной России было трудно пройти в плей-офф. Хотя играли ребята очень хорошо. Так или иначе, уверен, что Капелло еще проявит себя с вашей командой".

Напомним, что сборная России неудачно выступила на ЧМ-2014. Команда Фабио Капелло не смогла перебороть групповой этап.