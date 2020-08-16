Москва, 16 августа, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Компания Facebook включила Россию в число стран, на территории которых поддерживается платёжный сервис Facebook Pay. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Stock Catalog Facebook

Платёжный сервис Facebook Pay был запущен в США в 2019 году. Эта система может использоваться совершения платежей (например, покупки игр или других приложений) внутри экосистемы Facebook, включая Messenger, Instagram и WhatsApp.

В настоящее время в России сервис Facebook Pay может использоваться только для покупки виртуальной валюты Facebook Starts. К сервису можно привязать российские банковские карты MasterCard и Visa, а также счета в PayPal.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay.