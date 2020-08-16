Москва, 16 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. В возрасте 78 лет скончался известный советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссер, сценарист и политик Николай Николаевич Губенко. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили родственники умершего.

Duma.mos.ru Николай Губенко

Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. Его отец был летчиком и погиб в 1942 году под Ворошиловградом. Мать работала главным конструктором Одесского крекинг-завода и была повешена в 1942 году за отказ сотрудничать с немецкими оккупантами. После окончания войны Губенко учился в детском доме в Одессе, затем был переведен в Суворовское училище с углубленным знанием английского языка, там он стал играть в театральном кружке.

В 60-х годах XX века переехал в Москву и поступил на актёрский факультет ВГИКа, который окончил в 1964 году и был принят в труппу Театра на Таганке. В том же 1964 году дебютировал в кино в фильме «Застава Ильича».

В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, снял шесть полнометражных художественных фильмов и один короткометражный.

В 1977—1978 годах читал лекции по кинорежиссуре на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

В 1964—1968 годах и с 1980-х годов — актёрТеатра на Таганке, в 1987—1991 годах — главный режиссёр театра.

После возвращения Юрия Любимова часть коллектива призывает Губенко остаться художественным руководителем театра. В 1993 году становится руководителем театра «Содружество актёров Таганки», разместившегося в новом здании.

С 21 ноября по 28 августа 1991 года Губенко был последним министром культуры СССР. Далее должность была упразднена.

После развала Советского Союза Губенко вступил в КПРФ и был избран депутатом Государственной думы II и III созывов.

В 2001—2006 годах — в Совете при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

В 2005 году был избран в Мосгордуму.

21 октября 2009 года был избран заместителем председателя Московской городской думы.

В сентябре 2019 года вновь был избран депутатом и вице-спикером Московской городской думы.