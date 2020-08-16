Пекин, 16 августа, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Запрет финансовой деятельности Tencent на территории Соединённых Штатов окажет минимальное влияние на доходы китайской компании, заявил главный специалист по стратегии Tencent Джеймс Митчелл в ходе телеконференции. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Dmitry Lysenko Штаб-квартира Tencent

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении деятельности компании Tencent. После вступления в силу этого решения Tencent не сможет совершать финансовые операции на территории Соединённых Штатов.

Расплывчатая формулировка решения Трампа позволяет предположить, что этот указ также ограничит сотрудничество американских компаний с Tencent за пределами США. Однако представитель Tencent Джеймс Митчелл подчеркнул, что в текущем виде это решение ограничивается территорией США и не предусматривает запрет размещения рекламы американских компаний на площадках Tencent в Китае.

Митчелл добавил, что на США приходится около 2% от общей выручки в компании. Доля дохода от рекламы, получаемого на территории США, ещё меньше и составляет около 1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Tencent заявили, что выручка компании во втором квартале текущего года составила 114,88 млрд юаней (около $16 млрд), что на 29% больше, чем за аналогичный период 2019 года.