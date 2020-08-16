Калуга, 16 августа, 2020, 13:13 — ИА Регнум. В крестьянско-фермерском хозяйстве Мосальского района и в личном подсобном хозяйстве Барятинского района среди домашних свиней выявлено заболевание африканской чумой свиней. Диагноз лабораторно подтверждён Федеральным исследовательским центром вирусологии и микробиологии, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM по информации комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

Государственной ветеринарной службой оперативно приняты меры для локализации опасной болезни свиней. Установлен карантин на территории Мосальского и Барятинского районов. Подготовлено постановление областного правительства о введении ограничительных мер по нераспространению заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, лабораторное исследование варёной колбасы, «Бутербродная», изготовленной на предприятии Боровского района Калужской области, выявило ДНК вируса африканской чумы свиней. Выпуск в продажу продукции предприятия приостановлен. Ранее, в 2016 году из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС) был объявлен карантин в четырех районах Калужской области: Думиничском, Сухиничском, Ульяновском и Жиздринском, где пришлось сжечь более сотни свиней.