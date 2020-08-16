Салехард, 16 августа, 2020, 12:27 — ИА Регнум. На Ямале режим повышенной готовности продлён до 31 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Yanao.ru Медицинские маски. ЯНАО

Правила по соблюдению мер безопасности для ямальцев не изменились. Продолжает действовать масочный режим, люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут покидать квартиры лишь в экстренных случаях. Однако с 16 августа в ЯНАО возобновляется работа учреждений культуры и органов социальной защиты.

Напомним, ранее Ямал перешёл на второй этап снятия антиковидных ограничений. В регионе возобновили свою работу детские сады и водительские курсы, а также фитнес-центры.