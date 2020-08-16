Вашингтон, 16 августа, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался 15 августа. Об этом 16 августа сообщил американский лидер в заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером», — говорится в заявлении Трампа.

Также президент США уточнил, что Роберт Трамп был не только его братом, но и его лучшим другом, по которому все будут скучать и с которым, как пишет Дональд Трамп, они снова встретятся.

«Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — заключается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что Роберт Трамп госпитализирован в Нью-Йорке в тяжелом состоянии и в тот же день Дональд Трамп посетил его в больнице.