Вашингтон, 16 августа, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Новое обновление Instagram США предусматривает возможность переписки с пользователями Facebook Messenger. Об этом сообщает портал The Verge.

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В 2019 году компания Facebook начала объединение технической инфраструктуры принадлежащих ей сервисов для обмена сообщениями WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Тогда эксперты предположили, что одной из целью этого объединения является возможность поддержки кроссплатформенной переписки между пользователями этих сервисов.

Редакторы портала The Verge обнаружили, что 14−15 августа пользователи Instagram в США получили обновление приложения. Помимо ряда новых функций в обновлении также появилась возможность общения с пользователями Facebook Messenger. Однако отмечается, что это функция ещё не активна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Комиссия по защите данных Ирландии начала проверку возможного объединения приложений для обмена текстовыми сообщениями компании Facebook. В надзорном органе предположили, что слияние инфраструктуры может снизить уровень защиты данных.