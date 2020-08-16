Москва, 16 августа, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил село Дугино Сычевского района Смоленской области, где строится реабилитационный центр в рамках его благотворительного проекта.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Центр будет рассчитан на 67 человек, в нем будет предусмотрено бальнеологическое отделение, бассейн на три дорожки по 25 метров, одно‑ и двухместные номера, столовая, спортзал. Рядом возводится ледовая арена, отмечает Дума.ТВ.

Планируется, что приезжать сюда будут люди для оздоровления после ранее перенесенных заболеваний. Одно из направлений — реабилитация после коронавируса.

Реабилитационный центр будет функционировать как некоммерческая организация, без получения прибыли.

В селе в рамках благотворительного проекта Володина построен дом ветеранов, восстановлены исторический парк и разрушенный дом культуры.

Спикер Госдумы взял шефство над этим селом много лет назад. Также он инициировал восстановление памятника ко Дню Победы.