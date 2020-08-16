Тамбов, 16 августа, 2020, 11:04 — ИА Регнум. 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«24 новых случая сегодня. Из них: 11 мужчин, 13 женщин. Возраст заболевших от 23 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 24 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего на территории Тамбовской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6408 человек, 5615 пациентов выздоровели, 44 скончались. В больницах продолжают лечение 254 человека, у 198 из них диагностирована пневмония.