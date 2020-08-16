Минск, 16 августа, 2020, 10:32 — ИА Регнум. Представитель объединенного штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ВероникаЦепкало покинула территорию Российской Федерации и в данный момент вместе с детьми находится на Украине. Об этом 16 августа сообщает TUT. BY со ссылкой на Алексея Урбана — представителя бывшего претендента на пост главы белорусского государства Валерия Цепкало.

Iryna Pranovich Вероника Цепкало

По словам Урбана, Веронику Цепкало с детьми «во время перемещения по нейтральной полосе из-за «метки в базе» удерживали на пограничном пункте «Троебортное» более трех часов.

«В настоящий момент Вероника и дети уже находятся в безопасности в Украине», — цитирует Урбана TUT.BY.

Напомним, ранее Валерий Цепкало сообщил, что его семью удерживают на границе России и Украины. На данный момент политик находится на территории Украины.

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