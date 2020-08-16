Киев, 16 августа, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Фактически все мировые страны продемонстрировали стремительное падение экономики во втором квартале 2020 года в связи с пандемией коронавируса, а уровень падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале текущего года составил 11,4%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Об этом 15 августа написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы украинского правительства, в третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться. Это связано не только с восстановлением потребления, но и со сбором урожая, так как уборочная кампания в связи с погодными условиями была перенесена со второго квартала на третий.

Премьер-министр Украины также напомнил, что согласно прогнозам министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в последующие три года ВВП Украины будет расти в среднем более, чем на 4% ежегодно.

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Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот Украины за семь месяцев 2020 года сократился более, чем на $6 млрд.