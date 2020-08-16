Тегеран, 16 августа, 2020, 09:28 — ИА Регнум. 15 августа посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи в своем послании заявил, что голосование СБ ООН по продлению эмбарго на поставки оружия Ирану свидетельствует об изоляции США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Результаты голосования в #СБ ООН по эмбарго на поставки оружия Ирану еще раз показывают изоляцию США», — написал Тахт Раванчи в своем Twitter-аккаунте. «Девиз международного органа: скажем «нет» односторонности. США должны извлечь уроки из этого фиаско», — отметил он.

«Попытка Штатов откатить санкции является незаконной, в связи с чем была отвергнута международным сообществом», — сообщил Раванчи.

Американский проект резолюции направлен на продление иранского эмбарго на поставки оружия, которое, как ожидается, будет снято 18 октября в соответствии с условиями иранской ядерной сделки 2015 года (известной как СВПД), одобренной и резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

Когда резолюция была поставлена на голосование, только 2 из 15 членов Совета проголосовали за нее — одной из этих стран были Соединенные Штаты. Два члена международного органа проголосовали против резолюции, а 11 других участников воздержались.