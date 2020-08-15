Анкара, 15 августа, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о нежелании отказываться от геологических разведок в Средиземном море. Об этом 15 августа сообщает NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Глава государства подчеркнул, что сейсмологическое судно Oruc Reis продолжит свою работу до 23 августа.

Эрдоган также отметил, что если кораблю будет оказано противодействие, то страна примет необходимые меры.

«Мы надеемся, что Греция будет действовать в соответствии со здравым смыслом», — приводит издание слова Эрдогана.

Напомним, ранее в США раздались призывы о введении санкций в отношении Турции в связи с деятельностью в Средиземном море.