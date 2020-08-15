Уфа, 15 августа, 2020, 22:39 — ИА Регнум. В Башкирии произошли столкновения между сотрудниками частного охранного предприятия и активистами, выступающими за безопасность окружающей среды. Об этом 15 августа сообщает радио «Говорит Москва».

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Инцидент произошел на горе Куштау, причиной беспорядков стало недовольство местных защитников природы производственной деятельностью предприятия «Башкирская содовая компания».

Информации о пострадавших пока не поступало. За столкновениями наблюдают представители Росгвардии.

Напомним, ранее в 2019 году «Башкирской сырьевой компании» было выдано разрешение на разработку шихана на 20-летний период. Данный факт также вызвал недовольство у местных «экоборцов».