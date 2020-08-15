Минск, 15 августа, 2020, 21:39 — ИА Регнум. Помощь Белоруссии в случае возникновения внешних военных угроз окажет Российская Федерация. Об этом, как передает БЕЛТА, на совещании в Центре стратегического управления в минобороны Белоруссии заявил глава государства Александр Лукашенко, комментируя итоги телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Сегодня (15 августа) с президентом России (Владимиром Путиным) у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации, — отметил белорусский лидер. — Должен сказать… (президент РФ) абсолютно посвящен в то, что происходит (в Белоруссии)».

Лукашенко напомнил, что между Москвой и Минском есть военные договоренности как в рамках Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и Союзного государства.

По его словам, лидеры двух стран в ходе телефонного разговора договорились о том, что Москва предоставит Белоруссии помощь в обеспечении безопасности при первом же запросе.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что выборы президента в Белоруссии, где уже несколько дней проходят акции протеста, не были «справедливыми» и «свободными».

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