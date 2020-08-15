Скопье, 15 августа, 2020, 21:41 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 15 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2006 человек был выявлен 141 носитель коронавируса. Ещё 93 пациента были признаны излечившимися. Об этом сообщает македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 12 653 случая заражения, 539 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались четверо пациентов. 9123 пациента уже здоровы. Лечение проходят 2994 человека.

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Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место в регионе Западные Балканы по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово.