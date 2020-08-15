Москва, 15 августа, 2020, 19:39 — ИА Регнум. В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются сбои. Об этом 15 августа сообщает сервис Downdetector.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Пользователи популярной социальной сети высказывают недовольство работой сайта, сложностью при отправке личных сообщений, а также проблемами входа в личный аккаунт.

Причины сбоя пока неизвестны, сотрудники социальной сети «ВКонтакте» не комментируют произошедшие неполадки.