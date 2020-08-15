Тюмень, 15 августа, 2020, 19:23 — ИА Регнум. В Тюмени скончался заместитель начальника ГУ МВД по Тюменской области, полковник Сергей Рыбаков. Соболезнование родным и близким от главы региона Александра Моора опубликовал региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Тюменской области Сергей Рыбаков

«Он честно служил родине 25 лет. Прошел все ступени службы — от стажёра участкового инспектора милиции ОВД Бердюжского района до заместителя начальника полиции УМВД по Тюменской области, выполняя долг, выезжал в командировки на Северный Кавказ. Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах», — выразил соболезнования губернатор Тюменской области.

Сергей Рыбаков скончался после продолжительной болезни в возрасте 54 лет. Его деятельность в правоохранительных органах отмечена медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством II степени», ведомственными наградами.