Белград, 15 августа, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 15 августа призвал Европейский союз оказать давление на Приштину с целью остановить строительные работы в городе Манастир, которые могут угрожать находящимся на этой территории православным святыням. Об этом сообщает сербское новостное агентство B92.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

Александр Вучич Защита сербского культурного и духовного наследия в Косово — приоритет нашей государственной политики, и мы совместно с Сербской православной церковью готовы сформировать специальную команду для защиты наших святынь — сербского и христианского духовного, культурного и исторического наследия.

При этом политик подчеркнул, что Сербия выступает за продуктивный диалог, протекающий на основе хотя бы минимального доверия и миролюбивой атмосферы.

Vanjagenije Монастырь Баньска, 1313—1317 гг