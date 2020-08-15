Вучич призвал ЕС надавить на Приштину для защиты христианских ценностей
Белград, 15 августа, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 15 августа призвал Европейский союз оказать давление на Приштину с целью остановить строительные работы в городе Манастир, которые могут угрожать находящимся на этой территории православным святыням. Об этом сообщает сербское новостное агентство B92.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сербский президент Александр Вучич
Защита сербского культурного и духовного наследия в Косово — приоритет нашей государственной политики, и мы совместно с Сербской православной церковью готовы сформировать специальную команду для защиты наших святынь — сербского и христианского духовного, культурного и исторического наследия.
При этом политик подчеркнул, что Сербия выступает за продуктивный диалог, протекающий на основе хотя бы минимального доверия и миролюбивой атмосферы.
Vanjagenije
Монастырь Баньска, 1313—1317 гг
Я ожидаю, что ЕС окажет прямо и ясное давление на Приштину для того, чтобы прекратить кампанию, ставящую под угрозу сербские святыни, поскольку это не просто святыни, но в то же время и ценные памятники европейской христианской культуры, и любое нападение на них — это нападение на фундаментальные основы европейских ценностей.