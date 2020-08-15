Тюмень, 15 августа, 2020, 18:28 — ИА Регнум. В день рождения Тюменской области в столице региона открыли движение по транспортной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Момент торжественного открытия развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы

Четырёхполосная магистраль построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В её состав входит путепровод по ул. 30 лет Победы протяженностью более 163 метров, а также съезды и надземный переход с лифтом. Данная развязка должна ликвидировать пробки в центре Тюмени.

По плану подрядчик «Мостострой-11» должен был сдать эту развязку в эксплуатацию в декабре 2021 года. Но строители долгожданную магистраль возвели с опережением, понимая её острую необходимость для транспортной инфраструктуры Тюмени.

«Мы много лет поддерживаем строительную отрасль. Благодаря этому смогли сформировать наши региональные компании, сохранить потенциал и развивать дальше тюменский строительный комплекс. Мы работаем одной командой и это позволяет нам строить быстро и качественно. Я надеюсь наши земляки это ценят», — отметил на открытии развязки глава региона Александр Моор.