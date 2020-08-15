Курган, 15 августа, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Курганской области лабораторно подтверждены 27 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Основным ковидным очагом остаётся Курган, где вновь выявлено за сутки 12 положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 15 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2628 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 15 августа излечились от коронавирусной инфекции 2241 человек, 14 пациентов с COVID-19 скончались.