Москва, 15 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Пилотажная группа «Стрижи» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» впервые в современной истории представит уникальный комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей. Об этом пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКС) 15 августа сообщает на сайте Минобороны РФ.

ИА REGNUM Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи»

Мастера высшего пилотажа ВКС России покажут зрителям «проход», «развороты», «виражи» и «горки» в построении «ромб из девяти самолетов».

В новую программу «Стрижей» включены и элементы, узнаваемые по предыдущим выступлениям, которые также были усовершенствованы. В их числе — соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полёты в составе восьми экипажей, шести экипажей с различными групповыми перестроениями. А также одиночный, парный и встречный пилотаж.

Напомним, что Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на различных площадках с 23 по 29 августа. Всего в нём ожидается участие представителей 72 стран.

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